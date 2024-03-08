Агата Муцениеце поздравила подписчиков с 8 Марта и вызвала критику: в чем дело?

Агата Муцениеце оригинально поздравила подписчиков с Международным женским днем.

«Девоньки! Мы, конечно, сила! С праздником нас», — написала актриса в запрещенной соцсети и в качестве иллюстрации выложила свой черно-белый портрет в наброшенном на голое тело жакете oversize и колготках.

Тут бы фолловерам восхититься актуальной, но не пошлой стилизацией (благо о нижнем белье Агата, в отличие от Бьянки Ценсори, не забыла), но, увы, диванные критики работают без выходных и праздников.

«Агата юбку потеряла или что? Постоянно в трусах. Трясет на всю страну своими прелестями. Это теперь так модно?», «Люблю Агату, но этот снимок не понимаю. И почему-то стыдно за нее стало», «Фото ужасное», «Какой-то диссонанс, если честно», «Почему красивые женщины все время в трусах фоткаются. Когда женщина красивая, ей и юбки, и брюки идут шикарно», — вещают хейтеры.

И конечно, напоминают о скандальном расставании с Павлом Прилучным.

«Совсем совесть потеряла, только с Пашей держалась», — твердо убеждены некоторые.

Нашлись среди комментаторов и откровенные бодишеймеры.

«Пофиг на трусы, пуп после родов ну совсем не очень выглядит. В принципе, как и у практически всех рожавших женщин», — делится своим мнением подписчица и добавляет, что такую «компрометирующую» часть тела нужно прятать.

Грустно, конечно, читать такие утверждения, а в день женской солидарности — тем более. Особенно если учесть, что выглядит Агата просто сногсшибательно.

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К счастью, высказались в комментариях и те, кто оценил смелый образ. И среди них мы внезапно обнаружили Михаила Галустяна.

«С праздником», — написал комик и добавил целый букет из эмодзи.

Его поддержали и другие фолловеры Агаты. «Ты крутышка и смелая девушка»,

«Кто вам разрешал быть такой красивой? Просто богиня», «А вы еще и бомба! Уважаю», «Бросила мужа, обрела силу», — не скупятся на комплименты подписчики.

Напомним, ранее пользователи Сети обрушились с критикой на Светлану Ходченкову, которая опубликовала нетипичный для нее откровенный снимок из отпуска.

* Запрещен в РФ.