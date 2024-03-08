Натали Портман тайно развелась с изменившим ей Бенжаменом Мильпье: подробности

В соревновании самых скрытных голливудских актрис Натали Портман занимает одно из первых мест. А теперь мы лишний раз в этом убедились — жаль только повод совсем не радостный. Представитель звезды подтвердил изданию People, что она развелась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака.

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Напомним, прошлым летом в прессу просочилась информация о том, что мужчина изменяет оскароносной актрисе с молодой экоактивисткой. По слухам, тогда звезда «Черного лебедя» решила дать супругу еще один шанс. Осенью пару даже видели вместе на прогулке, но в январе Натали все же намекнула, что в отношения с неверным мужем дали трещину. Правда, тогда источники были уверены, что документы на развод она еще не подала. И сильно ошибались: как сообщает People, заявление о расторжении брака Портман написала еще в июле 2023-го — то есть сразу после новостей об измене. Ну а в прошлом месяце суд во Франции, где актриса до последнего времени жила с Мильпье и двумя их детьми, удовлетворил ее ходатайство. И теперь 42-летняя звезда снова и с полным правом может считаться одной из самых завидных невест фабрики грез.

Сухую официальную информацию от представителя актрисы разбавил комментарий инсайдера. Хорошо знакомый с Натали источник поделился, что обладательница «Оскара» тяжело переживала предательство любимого. В этот сложный период актрису поддержали друзья, и сейчас она постепенно возвращается к своему нормальному состоянию.

«Натали выходит из действительно тяжелого и болезненного года, но она стала более сильной и находит радость в своей семье, друзьях и работе», — заключил анонимный инсайдер.

Примечательно, что в конце февраля Портман дала интервью, в котором впервые прокомментировала ситуацию с мужем. Правда она не стала вдаваться в подробности и лишь назвала произошедшее с ней «ужасом». Что ж, раз актриса теперь официально свободна, желаем ей поскорее обрести душевное спокойствие и счастье в личной жизни!