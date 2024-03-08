«В сердцах миллионов мужчин»: названа самая красивая киноактриса России

Светлана Ходченкова является самой красивой киноактрисой России, заявил NEWS.ru кинопродюсер Михаил Курбатов. Он отметил, что образ артистки в фильме «Благословите женщину» поразил его.

В современном российском кино хочу выделить Светлану Ходченкову. Ее образ в картине «Благословите женщину» Станислава Говорухина поразил меня. Прошлой осенью Светлана снялась в картине «Мама из прошлого», которую я продюсировал. Кино выйдет в прокат летом этого года, и уверен, роль Светланы останется в сердцах миллионов российских мужчин, — сказал Курбатов.

Светлана Ходченкова объяснила, почему всегда настаивает на пробах: «На одних ли вибрациях»

Также кинопродюсер считает, что самой красивой киноактрисой Советского Союза была Людмила Гурченко. По его словам, Гурченко стала кумиром для миллионов женщин в СССР, создав культовые образы. Актрисе удавалось раскрыть настоящую женственность, красоту и привлекательность в условиях советского кино.

В октябре состоялся финал «Мисс Россия-2023», победу в конкурсе одержала жительница Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Девушка получила не только корону, но и приз в размере миллиона рублей. Судей восхитили не только внешние данные Голубевой, но и ее интеллект — девушка получает сразу два высших образования, а в свободное время занимается спортом.