Звезда «Универа» подарила себе сумку за несколько миллионов рублей

Звезда «Универа», актриса Настасья Самбурская купила себе сумку Hermes Birkin за несколько миллионов рублей к 8 Марта. Снимками покупки она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса Настасья Самбурская показала изделие, выполненное из кожи темно-зеленого оттенка. Фурнитура была сделана из золота. В личном блоге она сняла процесс распаковки из коробки.

© samburskaya/Instagram

Настасья получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Актриса также снималась в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».

Артистка не раз признавалась, что следит за тем, как выглядит. В апреле прошлого года звезда раскрыла поклонникам секрет своей фигуры. Настасья Самбурская не только занималась спортом, но и сидела на строгой диете.

«Мне запретили на 2 месяца сахар, дрожжи, глютен, жареное, соусы, фрукты. В основном сейчас мой рацион белок и клетчатка. Я вешу уже 58 кг (– 3), а еще даже месяц не прошел. Так что, кому нужно похудеть, это идеальная диета. Но это сложно, вчера даже заплакала», — сообщила Самбурская в социальных сетях.

Ранее Настасья Самбурская сняла маску Мотылька и поблагодарила жюри за разоблачение.