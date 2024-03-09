Умерла звезда "Ангелов Чарли" Джин Эллисон

Ушла из жизни американская актриса кино и ТВ Джин Эллисон, на ее счету - сто экранных работ.

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Эллисон появлялась практически во всех многосерийных классических телевестернах, а также в веренице шоу, ставших культовыми.

В списке артистки, дебютировавшей на ТВ во второй половине 1950-х, - "Дымок из ствола", "Калифорнийцы", оригинальные "Перри Мейсон", "Старски и Хатч" и "Ангелы Чарли", "Караван повозок", "Стрелок", "Бонанца", "Сыромятная плеть", "Человек с запада", "Железная сторона".

Карьеру Эллисон закончила в середине 1980-х.

Джин Эллисон родилась в 1929 году в Нью-Йорке, умерла в прибрежном городке в Калифорнии на 95-м году жизни, - говорится в некрологе, размещенном ее родными.

Причина смерти не уточняется.

Эллисон несколько раз была замужем, в том числе за актером, режиссером и сценаристом Лу Филипсом ("Госпиталь МЭШ", "Сумеречная зона") и Джерри Бойдом, более известным как Фрэнсис О`Тул, сценаристом "оскаровской" "Малышки на миллион" Иствуда.