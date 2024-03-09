Могила сыгравшего роль Будулая актера Михая Волонтира оказалась заброшена

Актер Михай Волонтир, сыгравший главную роль Будулая в культовом фильме «Цыган», 9 марта мог отпраздновать 90-летие. Последние годы он прожил в одиночестве, а после смерти его могила оказалась заброшена.

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Известность пришла к Волонтиру только в 46 лет. После съемок в «Цыгане» он не захотел переезжать в Москву и вернулся в Бельцы к жене.

В 90-е годы актер занялся политикой и стал депутатом Верховного совета Молдавии, выступал против русскоязычного населения страны. Его политическая карьера закончились крахом.

Вскоре у звезды советского кино начались проблемы со здоровьем, из-за диабета он полностью ослеп и стал вести затворнический образ жизни. Позже у Михая диагностировали рак.

Последние годы жизни бывший актер провел в нищете и умер в кишиневской больнице. Сейчас на его заброшенной могиле нет памятника, стоит только выцветший крест. А ведь прошло 8,5 лет после его ухода из жизни, сообщает aif.ru.

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