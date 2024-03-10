Как Жюльет Бинош научила весь мир любить французских женщин

Неподражаемая француженка Жюльет Бинош 9 марта отмечает 60-й день рождения. Икона женственности создает вокруг себя атмосферу весны, в каком бы жанре ей ни приходилось играть. К юбилею оскароносный актрисы "РГ" предлагает вспомнить ее самые яркие роли.

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На фоне первых весенних дней в солнечной Италии, недавно освобожденной от фашистов, проходят последние дни умирающего от ран летчика. В полузабытьи он начинает рассказывать историю своей жизни участливой медсестре, которую сыграла Бинош. Герой расскажет о своей запретной любви к замужней женщине, военных тайнах и предательствах.

Культовая картина получила девять статуэток "Оскар", одной из них удостоилась Бинош за лучшую женскую роль второго плана. Эту награду совсем не часто получают актрисы французского происхождения, и Бинош после вручения ей "Оскара" стала одним из символов французского кинематографа.

"Вдова с острова Сен-Пьер" (2000)

Этот фильм о силе женской мудрости и о вере в добро, которое живет в каждом человеке. За основу сюжета взята настоящая история моряка, приговоренного к смертной казни за пьяный дебош и убийство незнакомца. Случилось это несчастье на французском острове, где даже не нашлось гильотины для приведения приговора в исполнение. Осужденный ждал своей участи под стражей.

Вот только супруге местного капитана мадам Ла, образ которой воплотила Бинош, стало жаль горемыку. Тем более, что в ожидании кары можно принести городку много пользы, особенно если осужденного направить на путь истинный.

Виенн Роше переезжает из городка в городок, ведь где-то обязательно будет лучше, ярче и интереснее. Попутно она меняет людей к лучшему. Талантливая женщина всякий раз открывает шоколадную лавку, ведь одна конфетка порой может спасти, окрылить человека и вновь пробудить погасшие чувства.

Фильм наполнен необыкновенной атмосферой счастья и дает ощущение, что лучшие времена ожидают каждого из нас. А романическая линия в исполнении Жюльет Бинош и Джонни Деппа никого не оставит равнодушным.

"Копия верна" (2009)

Что может быть общего у суховатого английского писателя, приехавшего в Тоскану на презентацию собственной книги, и спонтанной француженки, владеющей галереей? Случай сведет их вместе и положит начало череде ярких приключений. Ведь когда двух приятных друг другу незнакомцев принимают за супружескую пару, так и хочется подыграть.

За эту роль Жюльет Бинош удостоилась "Золотой пальмой ветви" Каннского фестиваля.

"Рецепт любви" (2023)

Это одна из последних работ оскароносной актрисы, и создается ощущение, что годы над ней не властны. Она все так же прекрасно смотрится в романтических историях, приправленных рецептами французской кухни. По сюжету ее героиня - страстный кулинар, как и ее любимый мужчина, которого играет Бенуа Мажимель. Их любовь вот уже 20 лет превращает их кулинарию в подобие поэзии.

Близость актеров в кадре завораживает, тем более что в реальной жизни они когда-то жили вместе и растили общую дочь. Эту картину стоит посмотреть, чтобы узнать, как создать маленький рай в крохотной семье и на небольшой кухне.