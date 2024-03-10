Актриса и французский хореограф всё же расстались в прошлом году после 11 лет брака. Их развод был окончательно оформлен в прошлом месяце. Об этом стало известно после того, как в июне прошлого года появились слухи о том, что у Бенжамена Мильпье был внебрачный роман. С тех пор Натали Портман замечали без обручального кольца.

Звёзды впервые встретились на съемках фильма Даррена Аронофски «Чёрный лебедь» в 2009 году, в котором Портман сыграла главную роль балерины Нины Сейерс, а Мильпье — хореографа Давида Моро. Вскоре после этого они начали встречаться, а через год обручились, и Портман забеременела первым ребёнком.

В феврале 2011 года «Чёрный лебедь» принёс Портман её первый «Оскар» за лучшую женскую роль. Награду она посвятила Мильпье:

«Моей прекрасной любви, Бенжамену Мильпье, который стал хореографом фильма и подарил мне самую важную роль в моей жизни», — сказала актриса со сцены, жестом показав на свой живот.

Свадьба состоялась в 2012 году в частном поместье в Биг-Суре. Натали надела платье от Rodarte с простой цветочной гирляндой в волосах. Хотя подробности церемонии держались в секрете, Портман поделилась редкой фотографией в 2020 году в честь восьмой годовщины свадьбы, на которой пара танцевала. Сейчас у Портман и Мильпье растут двое детей — 12-летний Алеф и 6-летняя Амалия.