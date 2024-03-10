Киллиан Мерфи назвал себя фанатом Роя Кина

Ирландский актер ответил на вопрос о том, принесет ли ему премия «Оскар» статус главной знаменитости ирландского графства Корк.

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«Для меня никто среди выходцев из Корка не будет более знаменит, чем Рой Кин. Я большой фанат Роя Кина, поэтому он всегда номер один для меня», – сказал Мерфи в эфире передачи Morning Ireland на RTE.

Мерфи, снявшийся в фильме «Оппенгеймер», претендует на премию «Оскар» в номинации «лучшая мужская роль». Церемония вручения наград состоится в ночь с 10 на 11 марта.