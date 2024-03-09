Беременность или болезнь: почему располнела Кожевникова?

Звезду сериала «Универ» и экс-депутата Госдумы Марию Кожевникову не узнали фанаты — на последних фото актриса выглядит располневшей. Что стало причиной изменения фигуры, не беременна ли звезда или причиной набора веса стала болезнь?

Почему поправилась Кожевникова

Артистка является частым гостем светских мероприятий, поэтому поклонники сразу же заметили изменения во внешности актрисы, запомнившейся в качестве одного из секс-символов 2000–2010-х. Кроме того, Кожевникова в течение нескольких месяцев публиковала видео и фото, иронизируя насчет своего округлившегося лица.

Поклонники артистки поддерживали ее, напоминая, что она не «хомячок», а «женщина, не так давно родившая младенца и, скорее всего, кормящая грудью». Фанаты отмечали, что Кожевниковой идут «пышные формы», благодаря которым она стала «олицетворением настоящей славянской женщины и мамы».

Многие россияне предположили в комментариях, что Кожевникова вновь находится в положении. Сама актриса поспешила в конце февраля развеять эти слухи. Артистка призналась, что врачи поставили ей предиабет.

«[После сдачи анализов] врачи очень встревожены моими показателями. Поэтому лишний вес — вопрос не красоты, а здоровья! Наше тело показывает, что внутри что-то не так, это сигнал: „Хозяин! Обратите внимание!“. И именно поэтому ни в коем случае нельзя нелестно говорить о полных людях!» — призвала Кожевникова в своих социальных сетях.

Актриса добавила, что преддиабет у нее появился, несмотря на правильное питание и активный образ жизни. Артистка не подозревала о заболевании, ведь даже генетический тест показывал, что возникновение такого недуга маловероятно.

«Надеюсь, эта бомба не взорвется и я все успею „разрулить“. Оптимистическое настроение всегда в помощь! Всем здоровья», — подытожила артистка, попросив порекомендовать ей аппарат для контроля уровня сахара в крови.

Сколько детей у Кожевниковой

Сейчас актриса вместе с мужем бизнесменом Евгением Васильевым воспитывает четверых детей. В январе 2014 года Кожевникова родила сына Ивана. Спустя год она подарила супругу сына Максима. В июле 2017 года у Кожевниковой родился третий ребенок — Василий. В сентябре 2023 актриса в четвертый раз стала матерью, однако имя младенца пока не раскрыла.

В ноябре Кожевникова рассказала, что за время последней беременности набрала 30 килограммов. Актриса отметила, что вынашивание наследников давалось ей «с непростой гормональной перестройкой».

«Поэтому +30 кг — первый, +45 кг — второй, +27 кг — третий и +30 кг — четвертый! Меня, правда, это не пугает и, как видите, не останавливает. Хотя и очень сложно возвращаться к себе!» — призналась актриса.

В феврале 2024 года Кожевникова призналась, что после четвертой беременности стала весить 91 килограмм. Актриса сообщила, что работает над собой и сбрасывает вес под присмотром специалистов.

«После родов я весила 91 килограмм. Сейчас примерно 78. Но я так люблю себя в любом весе, я так благодарна своему телу за то, что оно подарило мне детей. Я отлично себя чувствую в любой форме и на огурцах, конечно, не сижу», — откровенничала экс-депутат Госдумы в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Актриса также рассказала, что после рождения детей она обратилась в МФЦ, где ей предоставили бесплатную парковку. После появления на свет второго и третьего наследников Кожевникова получила материнский капитал. Ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева спросила, готова ли звезда родить еще троих детей, чтобы получить в подарок от государства автобус.

«Нет, семерых я не потяну. Вот пятого — возможно. Я всегда хотела пятерых детей», — призналась актриса в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Кожевникова и раньше говорила, что ее часто спрашивают, не хотела бы она дочку, а в комментариях пишут: «четыре сыночка и лапочка дочка». Актриса отмечала, что для нее такие фразы звучат очень странно, потому что «в небесной канцелярии лучше всех знают, кто нужен семье».