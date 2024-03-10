Актер Ливанов высказался о сбежавшем из России Смольянинове*

Сыгравший Шерлока Холмса в картине Игоря Масленникова актер Василий Ливанов высказал свое мнение об уехавших из России звездах. Народный артист РСФСР раскритиковал поведение Чулпан Хаматовой и Артура Смольянинова* (признан на территории России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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Смольянинов* известен по ролям в патриотических фильмах «9 рота» и «Мария. Спасти Москву».

«Ну подлец он, что тут ещё ответить можно?! Подлец, предатель Родины. Чего о нем рассуждать? Его еще по телевидению показывают, эту сволочь, подонка этого безмозглого», — эмоционально высказался об актере в разговоре с aif.ru Василий Ливанов.

Артист отметил, что поддерживает политику России и совершенно не понимает позицию уехавших из страны звезд. Возмущают Ливанова и действия Чулпан Хаматовой, которая сейчас живет в Латвии.

«Ничтожная личность эта Хаматова! Как и Смольянинов. Ничтожества оба! Она рассказывала, что ей стыдно, что она из России. Так вот, её поведение — бред сумасшедшего», — заключил артист.

Ливанов считает, что без Родины жить невозможно, как и отменить всех наших родственников, русскую культуру, которая в нас заложена. Растение недолго протянет без корней, уверен артист.

По его словам, профессионал может состояться в любой стране, а если у актрисы не получается найти зрителя в Латвии, значит она утратила свой профессионализм.

Ранее Василий Ливанов рассказал, что на роль Шерлока Холмса планировали брать другого актера.

*(признан на территории России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)