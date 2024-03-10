Актрису Дженнифер Энистон засняли без макияжа и укладки

Актриса Дженнифер Энистон была замечена 8 марта в Западном Голливуде. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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По информации журналистов, 55-летняя Дженнифер Энистон посетила косметолога. Она провела в кабинете специалиста два часа. Звезда сериала «Друзья» попала в объективы папарацци, когда направлялась к своему автомобилю. Актриса надела белую футболку, черное пальто, голубые джинсы, белые кроссовки, черные солнцезащитные очки и синюю кепку Nike. Она была без макияжа и укладки. Читатели Daily Mail раскритиковали внешность знаменитости.

«Вы можете заметить белую линию над ее губой, которая доказывает, что она испортила лицо», «Один из самых странных подбородков в Голливуде», «Расскажите мне еще раз, какая она красивая», «Она выглядит не очень хорошо», — писали интернет-пользователи.

В феврале Дженнифер Энистон раскрыла свой секрет стройной фигуры. Звезда показала поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) упражнения, которые позволяют ей держать тело в форме. В программе актрисы есть подъем ноги с приседанием, упражнение «Альпинист» и отжимания.