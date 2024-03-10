Алексей Купин рассказал о переменах в личной жизни

Статус «все сложно» идеально описывает личную жизнь звезды «Дома-2» Алексея Купина. Официально мужчина все еще состоит в браке с Майей Донцовой, правда, отношения с ней он разорвал еще летом прошлого года, поэтому бывшие супруги уже нашли замену друг другу. Так, Алексей закрутил роман с Терезой — девушкой, с которой несколько месяцев назад познакомился на Бали.

© Super.ru

И хотя фанаты упорно отказывались верить в искренность чувств парочки, в своих соцсетях Купин транслировал абсолютную идиллию. Увы, проблемы в раю начали появляться довольно быстро. Так, недавно экс-участник телестройки пожаловался, что впервые за три месяца отношений сильно поссорился с возлюбленной. Из-за этого Алексей даже на время пропал из социальных сетей — а это, как мы понимаем, серьезно!

Тогда Купин рассказал, что они с Терезой даже на время расстались, но буквально через 10 дней воссоединись. Теперь же он снова вышел на связь, но на этот раз с еще более грустными новостями: отношения официально окончены.

«The end… Эта история останется в наших сердцах навсегда… Несмотря на частые недопонимания это был яркий период длиною почти в 6 месяцев. Сложно и больно далось это решение, есть чувства... Но, наверное, причина простая: мы по-разному видим одну и ту же картину»

Сообщение Алексей сопроводил романтичным видео с бывшей возлюбленной. В завершение он поблагодарил Терезу за опыт и за все хорошие моменты в их отношениях, а также пожелал ей счастья и исполнения всех ее мечт. Ну что, фанатки, ваш выход: завидный холостяк снова свободен Если, конечно, не возьмет очередную аскезу...