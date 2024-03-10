Звезда фильмов для взрослых София Леоне скончалась при странных обстоятельствах

Родные нашли Софию Леоне мертвой еще 1 марта.

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Издание Daily Mail сообщило о загадочной смерти американской порноактрисы София Леоне. Звезда фильмов для взрослых была найдена мертвой у себя дома еще 1 марта. Однако ее родные не стали доводить до общественности этот факт.

Да и сейчас, когда тайное стало явным, родственники не спешат раскрывать причину смерти. Отчим Софии лишь скупо сообщил, что на данный момент расследование ее смерти проводят компетентные органы.

София — родом из Майами. В фильмах для взрослых она стала сниматься, даже не отметив 20-летие. На момент смерти ее состояние оценивается более чем в миллион долларов.