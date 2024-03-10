Кейт Бланшетт стала лицом японского производителя саке

Австралийская актриса Кейт Бланшетт вступила в должность креативного директора компании по производству саке. Теперь она займется популяризацией японского напитка на Западе.

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Бланшетт уже побывала на предприятии по производству саке в Киото, изучила процесс его ферментации и ознакомилась с дополнительными продуктами компании, сообщает Bloomberg.

По словам актрисы, ей долгое время нравился этот традиционный алкогольный напиток, который иногда называют рисовой водкой.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые актеры Голливуда. При подсчетах учитывались гонорары за съемки, а также отчисления от сборов.