Девушку Брэда Питта уличили в необычном поведении

Американская фитнес-тренер Инес де Рамон покидает особняк голливудского актера Брэда Питта, с которым состоит в отношениях, каждый раз, когда его навещают их общие с коллегой по цеху и бывшей женой Анджелиной Джоли дети. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Согласно данным инсайдера, девушка звезды «Бойцовского клуба» часто гостит в просторном особняке актера, однако всегда уходит за 15–20 минут до появления детей Питта. Его владения находятся в районе Лос-Фелис в штате Калифорния, всего в двух кварталах от дома бывшей жены Джоли.

У Инес есть свое жилье в Лос-Анджелесе, однако она часто останавливается у Питта, когда приезжает в город, — рассказал инсайдер.

По его словам, девушка покидает дом перед визитом детей, потому что ею движет желание оставить Питта наедине с детьми и дать им полноценно пообщаться. Брэд Питт и Анджелина Джоли воспитывают шесть детей.

Ранее Брэд Питт, которого не так давно заподозрили в пластических операциях, появился на премьере фильма «Боб Марли. Одна любовь», состоявшейся в театре Regency Village в Лос-Анджелесе. Артист позировал для фотографов вместе с Кингсли Бен-Адиром, исполнившим главную роль в картине. До этого специалист по пластической хирургии из Великобритании Джонни Беттеридж предположил, что голливудский актер Брэд Питт сделал подтяжку лица.