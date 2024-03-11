«Проститутка» Тейлор, удар Смита: какие скандалы случались на «Оскаре»

В ночь на 11 марта в лос-анджелесском Dolby Theatre американская киноакадемия назовет лауреатов премии «Оскар» в 96-й раз. Не всегда церемонии проходили гладко, на некоторых из них случались скандалы, свидетелями которых становились все присутствующие и зрители. NEWS.ru вспоминает самые громкие из них.

© imago stock&people/Global Look Press

1940 год: афроамериканка впервые получила «Оскар»

Актриса Хэтти Макдэниел стала первой афроамериканкой, получившей премию «Оскар». Она сыграла служанку Мамушку в знаменитом фильме «Унесенные ветром» 1939 года. Тогда в Америке расцветало расовое неравенство. Макдэниел случайно попала на саму церемонию.

Правила отеля «Амбассадор» в Лос-Анджелесе, где вручали «Оскар», запрещали вход для темнокожих. Но по настоянию продюсера Дэвида О. Селзника претендентке на награду разрешили войти. Хэтти посадили за отдельный стол в конце зала. Когда объявили ее имя, Макдэниел пришлось протискиваться между рядами недовольных коллег. Победа и эмоциональная благодарственная речь актрисы запомнились многим в Голливуде. Однако расового равенства в американском кинематографе удалось добиться лишь спустя несколько десятилетий.

1961 год: Элизабет Тейлор получила «Оскар» за роль проститутки

Королева Голливуда Элизабет Тейлор завоевала три «Оскара». В начале 1960-х актриса дружила с другой кинодивой Дебби Рейнольдс. Они часто появлялись вместе на публике. Их сопровождал муж Рейнольдс — музыкант Эдди Фишер, с которым у нее было двое общих детей.

В 1961 году общественность была потрясена: он бросил жену и детей ради Элизабет Тейлор. В то же время Американская киноакадемия наградила Тейлор «Оскаром» за роль проститутки («шлюхи всех времен», как называет себя ее героиня) в фильме «Баттерфилд, 8». Такое совпадение многие сочли весьма ироничным, а победа актрисы после скандала отразилась на ее нравственном облике.

1973 год: Брандо отправил вместо себя на «Оскар» девушку

На 45-й церемонии вручения наград Марлон Брандо получил «Оскар» за роль Вито Карлеоне в легендарном фильме «Крестный отец». Но за наградой Брандо не пришел. Вместо себя он прислал девушку по имени Сашин Литтлфатер в национальном костюме индейцев апачи. Она заявила, что Брандо отказался от награды в знак протеста. Актеру не понравилось, как в американских фильмах изображены коренные американцы — как дикари и воплощение зла.

Часть аудитории освистала девушку, другие горячо аплодировали ей. Позже некоторые актеры обвинили Брандо в том, что он побоялся открыто заявить о своей позиции. Однако ни до, ни после инцидента актер не комментировал проблему дискриминации коренного народа Америки. После этого скандала академия запретила получение статуэтки по доверенности.

1974 год: голый фотограф выбежал во время церемонии «Оскара»

Когда Дэвид Нивен произносил вступительную речь перед появлением Элизабет Тейлор, фотограф Роберт Опель выбежал голым на сцену и показал аудитории знак пацифизма. Когда мужчину увели, ведущий не растерялся и блеснул остроумием.

«Разве не увлекательно думать, что, вероятно, единственный смех, который этот мужчина когда-либо провоцировал в своей жизни, это раздевание и демонстрация своих недостатков?» — пошутил Нивен.

1993 год: почему Ричард Гир говорил о политике на «Оскаре»

Ричард Гир — один из тех актеров, кто ни разу не получал «Оскар». Однако он часто объявлял коллег-лауреатов со сцены. В 1993 году вместо того чтобы прочитать заготовленный текст и назвать победителя в категории «Лучший художник-постановщик», Гир заговорил со зрителями о политике.

На несколько минут он превратил сцену в трибуну для осуждения действий китайских властей и призвал их освободить Тибет. Актер уже много лет возглавляет международный комитет в поддержку Тибета. Однако после этого случая Американская киноакадемия больше не зовет артиста для объявления лауреатов «Оскара».

2000 год: сотрудники украли статуэтки «Оскара»

За неделю до 72-й церемонии награждения двое сотрудников склада в Лос-Анджелесе похитили 55 статуэток «Оскара», предназначенных для кинозвезд. Позже американец Вилли Фалджеру обнаружил 52 из них в мусорном баке. В качестве благодарности за спасение церемонии он получил вознаграждение в $50 тысяч и пригласительный билет на премию.

2012 год: Саша Барон Коэн спародировал Ким Чен Ира

Британский комедийный актер Саша Барон Коэн пришел на церемонию вручения «Оскар» в образе главного героя фильма «Диктатор», в котором он снимался. С собой он принес урну, в которой якобы лежал прах президента Северной Кореи Ким Чен Ира

Комик разбрасывал пепел над красной ковровой дорожкой и осыпал им интервьюера Райана Сикреста. Служба безопасности быстро предотвратила эту акцию.

2016 год: Крис Рок обвинил киноакадемию в расизме

В 2016 году 88-ю церемонию вел американский комик Крис Рок. Сначала он вспомнил о скандале, связанном с отсутствием афроамериканских деятелей киноискусства в номинациях. «Все хотят знать: Голливуд расистский? Да, черт возьми, Голливуд расистский. Вообще, если вы хотите видеть черных людей на „Оскаре“, просто заведите для них отдельную номинацию. Например, „Лучший чернокожий друг“», —заявил он со сцены.

Публика отреагировала на шутку молчанием. После чего ведущий вывел на сцену детей азиатской внешности и поблагодарил их за трудолюбие в подсчете голосов членов Киноакадемии. Рок намекнул на их рабский труд. «Если кого-то расстроила эта шутка, напишите об этом в соцсети со своего смартфона, который также был сделан этими детьми», — добавил ведущий.

После церемонии общественность негативно отозвалась о выходках комика. Американская киноакадемия даже публично извинилась за неприемлемое поведение ведущего.

2017 год: прощание с живым продюсером

На 89-й церемонии на звание лучшего фильма претендовали картины «Лунный cвет» Барри Дженкинса и мюзикл «Ла-Ла Лэнд» Дэмьена Шазелла. Создатели последнего уже поднялись на сцену и произнесли слова благодарности, когда выяснилось, что ведущий Уоррен Битти получил не тот конверт и по ошибке объявил победителем «Ла-Ла Лэнд». Организаторы попросили прощения за оплошность и передали статуэтку настоящим победителям.

Тогда же во время показа традиционного поминального ролика на экранах появилось фото здравствующего продюсера Джена Чэпмана. Он написал гневное письмо членам организации и пообещал больше не участвовать в церемонии. В результате 2017 год был признан одним из самых неудачных для Киноакадемии.

2022 год: Уилл Смит ударил по лицу Криса Рока

Спустя несколько лет после расового скандала комик Крис Рок вновь оказался в эпицентре событий. Во время 84-й церемонии он веселил гостей едкими шутками и рассказал анекдот о жене актера Уилла Смита Джаде Пинкетт-Смит, в котором упоминалась прическа женщины. Она побрилась налысо из-за алопеции. Затем Уилл Смит вышел на сцену и ударил Рока по щеке. Вернувшись на свое место, он крикнул комику: «Держи имя моей жены подальше от своего гребаного рта!»

Через несколько мгновений после скандала Смит стал пятым чернокожим человеком, получившим награду за лучшую мужскую роль, и первым с тех пор, как Форест Уитакер получил награду за «Последнего короля Шотландии» в 2006 году.

Позже Уилл извинился за содеянное, но Американская академия кинематографических искусств и наук все равно отстранила его от участия в церемонии на 10 лет. В ответ Смит вообще отказался от членства в Киноакадемии США.