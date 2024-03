Райан Гослинг исполнил песню I'm Just Ken из фильма «Барби» на «Оскаре»-2024

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. В перерыве между предфинальными номинациями знаменитый американский актёр Райан Гослинг исполнил композицию I'm Just Ken из фильма «Барби».

Видео доступно на YouTube-канале ABC. Права на видео принадлежат ABC.

Выступление Райана Гослинга стало не единственным перфомансом на «Оскаре»-2024. До него в шоу также спела и Билли Айлиш — она исполнила композицию What was I made for? из того же фильма «Барби». Девушка также выступала полностью вживую.

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлилась примерно до 5:00 мск. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.