О чем говорили лауреаты "Оскара" после победы

По ходу церемонии только что объявленных лауреатов просили пройти в комнату для прессы, чтобы ответить на вопросы журналистов. Среди них корреспондент "РГ" Марина Очаковская.

Давайн Джой Рэндолф ("Оставленные") / "Оскар" за роль второго плана

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Мои искренние поздравления. За эту роль вы уже получили все возможные призы - стал ли "Оскар" для вас неожиданностью?

Давайн Джой Рэндольф: Нет, нисколько. Я всегда верила в себя, даже до того, как получила от Александра Пейна предложение сыграть эту роль. Честно говоря, о нем прежде даже не слышала. Меня нелегко уговорить, но я прочла сценарий и поняла, что эта женщина, Мэри, - редкий шанс сыграть такую глубокую, многогранную личность. Нам, афроамериканским актерам, и особенно женщинам, редко выпадает такая удача.

Как вам работалось с Александром Пейном, если сравнить с другими режиссерами?

Давайн Джой Рэндольф: Это был удивительно интимный процесс: Александр - очень деликатный режиссер. Всегда спрашивал мое мнение. И хотя у нас были мелкие распри, особенно по поводу сигарет (я не привычна к курению), все разрешалось очень быстро. Мы снимали на натуре, шел настоящий снег, было неимоверно холодно, и это подстегивало - люблю дискомфорт. Свет только естественный, Алекс постоянно был рядом с камерой, и это придавало мне уверенность. Я долго готовилась к роли, представляла себе характер своей Мэри, историю ее жизни, ее горе. Но как только оказывалась перед камерой, забывала обо всем этом - жила в этот момент какой-то естественной внутренней жизнью. Перед съемками дурачилась, шутила, расслаблялась, это помогало мне войти в кадр другим человеком. Александр это не очень поощрял, но и не противился.

Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер") / "Оскар" за роль второго плана

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Наконец-то вы заслуженно получили своего "Оскара". Вы один из самых талантливых, обаятельных, любимых актеров своего поколения. От вас многого ждут, но в роли бюрократа адмирала Льюса Страуса как-то не очень представляли.

Роберт Дауни-младший: А вот Крис Нолан представлял. Прочтя сценарий, я понял - эта роль может оказаться для меня новой страницей моей актерской карьеры. Хотя понятия не имел, как его играть, этого антагониста главного героя, Оппенгеймера. Но такой шанс сыграть у Нолана выпадает актеру один раз в жизни. Точно так же, без колебаний, работать с ним согласились и Мэтт, и Эмили, и Киллиан, и даже Кеннет Брана.

Каково вам, комику по натуре, было играть такую застегнутую на все пуговицы отрицательную личность?

Роберт Дауни-младший: Это было, как бы точнее сказать, как обратная сторона зеркала: отразить неизведанную сторону самого себя. А познавать себя в 58 лет - это чрезвычайно занятно.

Эмма Стоун ("Бедные-несчастные") / "Оскар" за главную женскую роль

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Я читала, что фанаты спорили на большие деньги: кто победит - Лили Глэдстоун в "Убийстве цветочной луны" или вы. Поздравляю: академики оценили вашу самоотверженную игру.

Эмма Стоун: Спасибо большое. Не знаю почему, но я теперь все время плачу. Наверное, это нервный срыв: жаль расставаться с ролью Беллы Бакстер. Это моя любимая героиня. Хотела бы я быть такой же наивной, раскованной, сексуально раскрепощенной, как она. Я рассматриваю эту картину как романтическую комедию, где Белла влюбляется в жизнь - не в героя, а в саму жизнь. Это романтичнее, чем "Ла-Ла-Лэнд". И значительнее.

Это ваша третья картина с Йоргасом Лантимосом. Как с ним работается?

Эмма Стоун: У нас с ним нет ничего общего, и вместе с тем мы одно целое - прекрасно дополняем друг друга. Я ему полностью доверяю, причем он, как и я, не любит заумничать, и это замечательно! Он дает волю твоим фантазиям - и это как свободный полет.

Кристофер Нолан ("Оппенгеймер") / "Оскар" за лучшую режиссуру

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Почему вы решили снимать этот фильм именно сейчас?

Кристофер Нолан: Потому что он актуален как никогда. Мы живем в мире Оппенгеймера и будем жить в этом мире вечно. Я в этом уверен: этот человек дал миру возможность себя уничтожить.

Но ведь мы с детства знали, что такое ядерная бомба, уничтожившая Хиросиму и Нагасаки!

Кристофер Нолан: Мне нужен был какой-то толчок, чтобы осознать: я к фильму готов. Таким толчком стала исследовательская книга "Американский Прометей". Она дала мне уверенность. Об этой проблеме я думал уже лет двадцать, а сценарий написал за три месяца.

В фильме рассказ идет от лица Оппенгеймера…

Кристофер Нолан: Естественно: я хотел передать противоречивость его натуры от амбициозности до наивного представления, что если мы изобретем эту штуку, то никогда ею не воспользуемся. Недаром президент Трумен, говорят, называл его "плачущим ребенком".

Вы окружили себя в фильме первоклассными актерами…

Кристофер Нолан: Просто я старался облегчить себе задачу: чем самому копаться в фактах, я попросил их изучить досконально свои персонажи, базируясь на "Американском Прометее". Как видите, я прагматик. Помните сцену дискуссии в классной комнате - это чистая импровизация и полностью их заслуга.