Актриса Марго Робби посетила вечеринку в золотом корсете без штанов

Голливудская актриса Марго Робби стала гостьей вечеринки Vanity Fair, которая ежегодно проходит после церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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33-летняя Марго Робби появилась на мероприятии в откровенном образе. Актриса вышла в свет в золотом корсете Mugler из коллекции весна-лето 1996 года. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости. Она дополнила его шелковой накидкой и золотыми босоножками на каблуках с завязками. Марго Робби сделали легкую укладку и нюдовый макияж.

В июле состоялся релиз фильма «Барби», в котором главные роли исполнили актеры Марго Робби и Райан Гослинг. За первые выходные картина собрала $356 миллионов по всему миру. К 31 июля кассовые сборы превысили отметку $800 миллионов. В конце января стало известно, что Американская академия кинематографических искусств и наук не выдвинула Марго Робби в претенденты на премию «Оскар». Райан Гослинг был разочарован тем, что вклад актрисы не оценили по достоинству.