Актриса Шарлиз Терон пришла на вечеринку в прозрачном платье без лифчика

Голливудская актриса Шарлиз Терон посетила вечеринку "Оскара", которая была организована Vanity Fair. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

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48-летняя Шарлиз Терон выбрала для мероприятия откровенный наряд. Актриса позировала фотографам на красной дорожке в черном "голом" платье-макси, которое было украшено стразами. Звезда отказалась от бюстгальтера, но надела черные трусы с завышенной талией. Она дополнила наряд босоножками на каблуках, золотыми браслетами, кольцами, массивным колье и серьгами. Визажисты сделали ей макияж с красной помадой, а стилисты собрали волосы в гладкий пучок.

В середине августа знаменитость дала интервью журналу Allure, в котором заявила, что считает несправедливыми двойные стандарты красоты в отношении актеров старше 40 лет в Голливуде. По словам Шарлиз Терон, она презирает концепцию, согласно которой мужчины "стареют, как изысканные вина", женщины — "как срезанные цветы".

Несколько недель назад Шарлиз Терон впервые за долгое время заметили на публике. Актриса отправилась на баскетбольный матч одной из своих дочерей. Знаменитость была одета в черный спортивный костюм, который состоял из худи и треников. Она вышла на улицу без макияжа и укладки.