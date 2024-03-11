Аль Пачино устроил скандал на «Оскаре»

Американский актер Аль Пачино, которому доверили объявить победителя в главной категории кинопремии «Оскар», допустил нарушение и вызвал скандал, пишет Daily Mail.

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83-летний артист сначала неловко шутил о том, стоит ли ему «сыграть по-шекспировски», а затем сразу назвал лауреата, не удосужившись перечислить названия всех картин, которые были номинированы.

Номинировано десять замечательных фильмов, но награду за лучший фильм получит только один. И для этого мне нужно подойти к конверту. Вот оно. И мои глаза видят «Оппенгеймера», да! — сказал со сцены Аль Пачино.

Из-за этого пользователи социальных сетей сочли окончание церемонии неловким. Один из комментаторов отметил, что выступление Аль Пачино «не могло быть более хаотичным или запутанным».

Это не единственный казус, который произошел на кинопремии в Лос-Анджелесе. Так, у американской актрисы Эммы Стоун порвалось платье. Она заметила это, когда поднималась на сцену, чтобы получить статуэтку за победу в номинации «Лучшая актриса». Она предположила, что в ее конфузе виноват Райан Гослинг, который до этого исполнил хит «Я просто Кен» из «Барби».