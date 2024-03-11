Получившая «Оскар» Эмма Стоун рассказала, как у нее порвалось платье на церемонии

Актриса Эмма Стоун заявила, что у нее порвалось платье за премии «Оскар», и обвинила в этом коллегу Райана Гослинга. По ее мнению, ее молния просто не выдержала, когда он запел песню «Я просто Кен». Об этом сообщает Daily Mail.

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В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения главных наград в Голливуде. В номинации «Лучшая актриса» в этот раз была отмечена Эмма Стоун за роль в фильме «Бедные-несчастные». Однако триумф звезды был омрачен неприятностью – у нее разошелся наряд, из-за чего ей пришлось его придерживать.

На сцене Эмма не смогла не прокомментировать конфуз и призналась, что молния разошлась во время выступления ее друга Гослинга.

«Мое платье порвано. Я думаю, это произошло во время выступления с песней «Я просто Кен», - пошутила актриса.

К слову, Стоун и Гослинг являются старыми друзьями и нередко вместе снимаются в кино в качестве любовных партнеров. Так, один из самых популярных их совместных проектов – «Ла-Ла Ленд», вышедший на больших экранах в 2016 году.

Ранее звезда «Железного человека» Роберт Дауни-младший получил свой первый «Оскар» за роль в фильме «Оппенгеймер».