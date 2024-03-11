Алена Хмельницкая рассказала, как чувствует себя после расставания

Актриса Алена Хмельницкая призналась, что находится в хорошем настроении после расставания с молодым возлюбленным. В начале марта она впервые рассказала о разрыве с бизнесменом Александром Синюшиным. И, по всей видимости, она не очень печалится по этому поводу.

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С предпринимателем звезда начала встречаться в 2016 году. Несмотря на разницу в возрасте в 13 лет, они были вместе, хоть в ЗАГС и не торопились. Фанаты Хмельницкой ждали, что она рано или поздно все-таки вновь станет замужней женщиной, однако сама она делилась – брак для нее ничего не значит. Впрочем, Синюшин делал предложение руки и сердца возлюбленной, но до свадьбы дело не дошло.

Причины расставания Алена предпочитает не раскрывать. Она лишь делилась, что, видимо, такова была ее судьба. Актриса подчеркнула, что не грустит в одиночестве, потому что сейчас она занимается собой.

«Сейчас у меня нет отношений, про которые я могла бы что-то рассказать. Но я нахожусь в очень хорошем настроении, состоянии включенности в эту жизнь», - рассказала Хмельницкая Woman.ru.

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