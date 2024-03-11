Что чувствовал вышедший голым на «Оскар» Джон Сина

Перед выходом на сцену «Оскара», пока шел диалог с ведущим, американский актер Джон Сина чувствовал легкий стресс и обезвоживание, пояснил NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. При этом на сцене стресс сошел практически на нет и дальше шла актерская игра, уточняет он.

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Легкий стресс и обезвоживание Джон испытывал перед самым выходом на сцену, пока происходил диалог с ведущим и зритель не видел оголенного тела, а только голову из-за декорации. Непосредственно на сцене стресс был минимальный и дальше шла игра, — говорит Давыдов.

Он поясняет, что в жизни маркеры стресса проявляются на доли секунды, если говорить про микровыражения. Но эмоциями на лице, человек все равно старается управлять. Тогда эмоции получаются «перезатянуты и проутрированы», то есть их длительность становится неестественно дольше чем в жизни.

Давыдов отмечает, что на лице Сины наблюдались пролонгированные эмоции внутреннего напряжения в виде сжатых губ, волнения и обезвоживания в виде облизывания губ. При этом у него было спокойное, ровное дыхание. Он не бледнел от страха и не краснел от стыда. Частота морганий не изменилась, обращает внимание специалист.

Как актер — Джон Сина ремесленник. Ведь даже перед своим коротким монологом перед микрофоном он вспоминал текст, отрепетированный ранее, а не погружался в роль человека, попавшего в неловкую ситуацию, — заключает эксперт.

Джон Сина вышел голым на сцену Dolby Theatre, чтобы объявить победителя в номинации «Лучший дизайн костюмов». Мужчина прикрывался табличкой с ее названием. В итоге статуэтку за лучшие костюмы получил фильм «Бедные-несчастные». Он также был награжден за лучшую работу художника-постановщика.