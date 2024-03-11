Как живет Валентина Рубцова, что говорила о Гайдуляне

Актриса Валентина Рубцова прославилась благодаря роли Тани Архиповой в сериалах «Универ» и «СашаТаня».

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Как и где артистка живет сейчас, что она говорила о Крыме и Донбассе, какие новости о ней выходили?

Чем известна Рубцова

Валентина Рубцова родилась 3 октября 1977 года в Макеевке Донецкой области. Училась в ГИТИСе.

Во время учебы она стала солисткой группы «Девочки», где выступала до 2003 года. В кино Рубцова дебютировала в 2004 году в сериале «Ландыш серебристый — 2».

Известность артистке принесла роль Тани Архиповой в ситкомах «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня». Также она снималась в проектах «Виола Тараканова», «Кто в доме хозяин?», «Мужская женская игра», «С новым годом, мамы!» и других.

Всего в фильмографии Рубцовой на данный момент 14 работ.

Что известно о личной жизни Рубцовой

Валентина Рубцова замужем за бизнесменом и диджеем Артуром Мартиросяном с 2009 года.

В 2011 году у супругов родилась дочь София

«Мы столько лет вместе. Познакомились в 2001 году, в 2002 году съехались. И до сих пор не можем наговориться по телефону, скайпу. Пока люди хотят общаться, все в порядке. А когда желание пропадает, то это печально. Артур — моя вторая кожа. Не знаю, как вообще без него существовала. С его появлением избавилась от всех комплексов — внешних, внутренних. Пришел любимый человек, и всех тараканов смыло морем», — рассказывала Рубцова изданию StarHit.

Какая трагедия случилась в семье Рубцовой

Валентина Рубцова рассказывала, что ее старший брат умер в 18-летнем возрасте из-за проблем с сердцем.

«У Саши было очень слабое сердце. Он не имел никаких вредных привычек. Просто в один день сердце у него остановилось. Я помню тот день как в тумане. Я как раз возвращалась из „Артека“. Меня встречали папа с дядей. По дороге в машине они мне и сообщили печальную новость. Я пережила самый настоящий шок. Не могла свыкнуться с мыслью, что Саши больше нет. Я просто не могла плакать. Все вокруг меня словно остановилось», — делилась она.

Почему Рубцова поругалась с Кожевниковой

Валентина Рубцова вместе с Марией Кожевниковой снималась в сериале «Универ». Артистки играли лучших подруг, однако в жизни между ними произошла ссора.

«Мы очень уставали. Накопившаяся усталость выливалась в конфликты. Были моменты, когда мы не разговаривали, не здоровались. Все было от усталости. Мы проводили по 12–14 часов вместе шесть дней в неделю. Было что-то обидное с Машей. То ли она что-то сказала, то ли сделала. Мы не разговаривали год», — вспоминала она.

Что Рубцова говорила о Гайдуляне

Валентина Рубцова дружит с партнером по сериалам «Универ» и «СашаТаня» Андреем Гайдуляном. Актерам часто приписывают роман, но Рубцова отмечала, что их связывают исключительно приятельские отношения.

«Я считаю, что мне очень повезло работать и дружить с Андреем Гайдуляном. У нас очень напряженный график, мы работаем шесть дней в неделю по 12–14 часов, но вместе с ним это время пролетает незаметно, он всегда поддерживает меня и нашу команду», — отмечала артистка.

Что Рубцова говорила о Донбассе

В 2019 году в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Валентина Рубцова рассказала, что последний раз была в Донбассе девять лет назад.

«Я помню, как мне звонила сестра и говорила, что не знает, что делать, поскольку рядом выстрелы. Там похоронен мой брат, поэтому мама не хочет уезжать. Там вся моя семья. Папа, сестра. У меня сначала не было возможности их перевезти, а теперь они сами не согласились. Они хотят быть там. Там их место, они там родились», — вспоминала актриса.

В 2009 году Рубцова получила российское гражданство. Она также отмечала, что Крым «расцвел, когда снова стал российским».

«Крым исторически был наш. История у нас циклическая, все по кругу. Когда я ездила в Крым, то всегда считала его Россией. Так и должно было быть. Если бы этого не было, то мне страшно представить, что могло бы случиться», — говорила артистка.

Чем Рубцова занимается сейчас

Валентина Рубцова продолжает творческую деятельность. В 2002 году она снялась в комедии «СамоИрония судьбы». Сейчас на канале ТНТ выходят новые выпуски сериала «СашаТаня».

Помимо этого, актриса задействована в постановке «Очень веселые ребята».

Рубцова живет на два города — Москва и Сочи.