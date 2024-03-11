Стало известно, почему Ева Мендес не поддержала Гослинга на «Оскаре»
На церемонии вручения «Оскара» появились Райан Гослинг и его супруга Ева Мендес. Правда, поклонники обратили внимание на то, что вместе они не позировали для фотографов на красной дорожке.
Вместо этого актер был запечатлен на фото со своей сестрой Мэнди. В это время жена номинанта за лучшую мужскую роль за фильм «Барби» находилась за кулисами.
Фанаты были удивлены таким поведением 50-летней Евы. Один из подписчиков поинтересовался у нее в комментариях под фото, когда он сможет лицезреть пару вместе на таких мероприятиях.
Актриса ответила, что на красной дорожке позировала с мужем лишь раз ради продвижения фильма, где они играли пару.
«Спасибо. Но мы не делаем такие вещи вместе… Как и эти фотографии, которые я публикую, мне удобно публиковать их только потому, что они уже есть», — рассказала Мэндес.