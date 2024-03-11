Почему Ева Мендес не поддержала Гослинга на «Оскаре»

На церемонии вручения «Оскара» появились Райан Гослинг и его супруга Ева Мендес. Правда, поклонники обратили внимание на то, что вместе они не позировали для фотографов на красной дорожке.

© Кадр из фильма "Место под соснами"

Вместо этого актер был запечатлен на фото со своей сестрой Мэнди. В это время жена номинанта за лучшую мужскую роль за фильм «Барби» находилась за кулисами.

Фанаты были удивлены таким поведением 50-летней Евы. Один из подписчиков поинтересовался у нее в комментариях под фото, когда он сможет лицезреть пару вместе на таких мероприятиях.

Актриса ответила, что на красной дорожке позировала с мужем лишь раз ради продвижения фильма, где они играли пару.