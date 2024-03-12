«Все сложно, ведь я украинец»: как сейчас живет актер Николай Козак

Актер Николай Козак активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах артист задействован сейчас, что он говорил о спецоперации?

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Чем известен Козак

Николай Козак родился 26 декабря 1966 года в Александрии на Украине. Учился сначала в Львовской театральной студии, затем в Казанском театральном училище.

Козак был удостоен звания заслуженного артиста Республики Татарстан. В кино он дебютировал в 2003 году в сериале «Неотложка».

Также актер снимался в проектах «Адъютанты любви», «Атлантида», «Позвони в мою дверь», «Правосудие волков», «Хранитель», «БАгИ», «Южный календарь», «Чучело-2», «Сибирь. Монамур», «Камень», «Пираньи», «Легавый», «Тихая охота», «Старое ружье», «Мент в законе 9», «Мама по контракту», «Викинг», «Ивановы-Ивановы», «Спящие-2», «Возмездие», «СМЕРШ», «Чернобыль», «Чикатило», «Нагиев на карантине», «Старые шишки», «1941. Крылья над Берлином», «Морячка» и других.

Всего в фильмографии Козака более 120 работ.

Что известно о личной жизни Козака

Николай Козак практически ничего не говорит о личной жизни. Его жена Елена Паншютина является его однокурсницей по казанскому училищу. Она моложе супруга на 17 лет. Пара воспитывает двух дочерей.

Артисты вместе снимались в проектах «Неотложка», «Дневник доктора Зайцевой», «Тихая охота», «Светофор», «Челночницы» и других.

Что Козак говорил про спецоперацию

Николай Козак родился на Украине. Он отмечал, что если бы остался во Львове, то «его философия была бы другой».

«Для меня все это сложно и больно, потому что я же украинец! Я с Западной Украины, но большую часть жизни прожил в России. Если бы я остался там, во Львове, как меня оставляли, в театре Марии Заньковецкой, наверняка мои мозги и мой взгляд, моя философия были бы абсолютно другими», — рассказывал актер в программе «Жизнь и судьба».

В Кировоградской области живет брат артиста, с которым он старается сохранить связь, обходя политические темы.

«Во-первых, он боится почему-то, что нас прослушивают. Я говорю: "Ну конечно, все бросили все и Козаков слушают. Прямо важно им это все услышать". Но я его понимаю: он боится, потому что он там. Хотя тоже какая-то дурацкая ситуация в таких обстоятельствах говорить про погоду! Но пытаемся, потому что иначе завязнем во всем», — пояснил он.

По мнению Козака, отношения России и Украины никогда не будут прежними.

«К моему большому сожалению, отношения России и Украины никогда больше не будут прежними. И, к сожалению, мир не будет прежним. Потому что история эта много поменяла. Я не верю в чудеса, чудес не бывает. Я не верю, что вдруг будет мир, дружба и жвачка... Вы хотите, чтобы мы встали на границе и все стали обниматься с украинцами? Да не будет этого! Может, я пессимист», — добавил артист.

Чем Козак занимается сейчас

Николай Козак продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Мольер (Кабала святош)», «Царь Федор Иоаннович», «Вечно живые», «Стакан воды» и «Волки и овцы».

В 2023 году артист снялся в картинах «Вася в небе» и «Длительные свидания». В скором времени также должны выйти проекты «Тень Чикатило» и «Гипнозис» с его участием.