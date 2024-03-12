Актриса Катерина Шпица пожаловалась, что мало востребована в кино

Российская актриса Катерина Шпица из Перми считает, что стала мало востребована в киноиндустрии. Одной из причин она назвала возраст.

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«В нашей индустрии у актрис 35+ есть некоторые сложности. Казалось бы, ты еще вполне себе хороша, а взгляд приобрел увлекательную осмысленность. Но именно в этот прекрасный момент вдруг выключается тумблер, становится меньше предложений. Видимо, материала для этого возраста мало», — сказал Шпица в интервью «Комсомольской правде».

Актриса заявила, что у нее есть вопросы «к материалу, трендам в кино, сценарному мастерству идейности творцов». При этом отметила, что между количеством и качеством выбирает всегда второе: «Может, поэтому не так часто появляюсь на экранах».

Катерина Шпица снялась в десятках фильмов, среди которых «Экипаж», «Поддубный», «Метро». В 2024 году на экраны вышла лента «Он + Она», где Шпица играет главную роль.