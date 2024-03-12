Самый загадочный обладатель «Оскара». За что любят Киллиана Мерфи

Всего несколько часов назад в США отгремела самая престижная премия в мире кино — «Оскар». Фильм «Оппенгеймер» стал настоящим триумфатором, а скромный Киллиан Мерфи получил еще дну награду, как лучший актер. Его обожают во всем мире, но о Киллиане знают не много даже его преданные поклонники.

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Точно не учителем!

Родители Киллиана работали преподавателями, как и его дядюшки и тетушки. Поэтому каждый из них считал своим долгом устроить для мальчика дополнительные занятия. Уже к старшим классам он пресытился учебой и был готов делать, что угодно, лишь бы не связывать жизнь с наукой или преподаванием.

В 21 год Киллиан организовал вместе с братом музыкальную группу и даже получил предложение от продюсеров подписать контракт. Но родители запретил младшему сыну в этом участвовать, а один Мерфи не хотел ввязываться в приключение.

Театр и любовь

Параллельно с музыкой Мерфи увлекся театром, он играл в любительских постановках с 17 лет и подумал, что мог бы посвятить этому всю жизнь. В 19 лет Киллиану предложили роль в странной пьесе «Дискосвиньи», постановка была рассчитана на 4 месяца, но неожиданно стала настоящим хитом. Из Эдинбурга труппа переместилась в Лондон.

А там к труппе присоединилась Ивонн Макгиннес. Киллиан влюбился в нее с первого взгляда и вскоре предложил Ивонн жить вместе. Они были юны, влюблены, талантливы. Эти чувства Мерфи проносит через всю жизнь, в каждом интервью он заявляет, что без жены ничего не достиг бы.

Ивонн помогла Мерфи избежать звездной болезни: пара редко появляется на публике, предпочитая выгуливать собак, растить детей, заниматься домом и садом.

Киллиан ненавидит говорить о себе, он с радостью обсуждает кино, музыку, искусство, но старательно уводит тему диалога от себя и своей семьи.

Мерфи уверен: зрители не должны знать слишком много о его жизни, чтобы не отвлекаться от образов, которые Киллиан создает в кино.

Подальше от мегаполиса

В 2015 году семья Мерфи решила переехать в Ирландию, чтобы сыновья не теряли связь с родной землей. Киллиан рассказывал: он заметил у мальчиков британский акцент и понял, что ему необходимо увезти из подальше от Лондона. К тому же, родителям Киллиана нужна была помощь.

Их дом в Ирландии не подключен к интернету, и, по словам Мерфи, сыновья от этого совсем не страдают. По его мнению, современным детям и так непросто взрослеть в мире, который постоянно меняется. А глобальная сеть вовсе не помогает в этом процессе. В свободное время мальчишки обычно смотрят кино.

При этом актерские работы отца им совершенно не нравятся. И Киллиан рад, что дети не испытывают никакого восторга или пиетета к его профессии. Ведь вся эта шумиха вокруг кинематографического мира — такая глупость.