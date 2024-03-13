Актриса Кристен Стюарт вышла на публику в бюстгальтере и трусах

Актриса Кристен Стюарт была замечена 12 марта в Нью-Йорке. Фотографии звезды «Сумерек» опубликованы на сайте Daily Mail.

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33-летняя Кристен Стюарт вышла на улицу в провокационном образе. Актриса появилась на публике в телесном бюстгальтере, расстегнутой рубашке бежевого цвета, трикотажных трусах, капроновых колготках и бордовых лаковых туфлях на каблуках.

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Наряд завершили солнцезащитные очки с красными линзами и черная сумка Chanel. Знаменитость сделала укладку с эффектом мокрых волос и нюдовый макияж. Читатели Daily Mail раскритиковали образ Кристен Стюарт.

«Отчаянная!», «Понимала ли она, насколько нелепо это выглядит?», «Ужасно», «Отличные ноги, но она по-прежнему выглядит нелепо», «Не очень хорошо выглядит на ее фигуре», — писали в комментариях.

На прошлой неделе Кристен Стюарт стала гостьей премьеры фильма «Любовь истекает кровью», которая состоялась 5 марта в Беверли-Хиллз. Актриса надела облегающее боди черного цвета, жакет и прозрачные колготки. Знаменитость завершила наряд туфлями на каблуках. Стилисты сделали ей прическу, собрав часть волос в небрежный пучок, а визажисты — макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой.