Не стало актрисы Галины Яцкиной, сыгравшей в фильме "Уроки французского"

Ушла из жизни актриса и режиссер Галина Яцкина, ушла тихо, приняв незадолго до кончины монашеский постриг и схиму. Об этом в своем Telegram-канале рассказал протоирей Василий Гелеван. Вести о смерти артистки также подтвердили "РГ" в Союзе кинематографистов России и друзья Галины Ивановны. Широкому зрителю Яцкина знакома по главным ролям в фильмах "Женщины" (та самая Алька), "Слово для защиты", "Уроки французского". Ее фотографии не раз украшали обложки иностранных журналов, а на страницах "Советского Экрана" в 60-70 е годы она просто что называется "жила". Любимица критиков и зрителей.

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В последние годы Галина Ивановна снимала документальные фильмы, часто автобиографические, и это понятно - на ее женскую долю выпало столько преодолений, что грех было о них не рассказать, не ради славы, ради вдохновения - она как представитель старой школы кино прекрасно знала, в чем истинная миссия первого из искусств.

На самом деле Яцкина снимала кино не столько о себе, сколько о людях, что встречались на ее нелегком пути и помогали ей - саратовский театральный педагог Наталья Сухостав, воспитавшая также Олега Табакова, Владимира Краснова, Владимир Конкина… Доктор Гавриил Илизаров, буквально поставивший ее на ноги. Алла Андреева - с вдовой Даниила Андреева Яцкина долго дружила. Этот список можно продолжать до бесконечности… Яцкина мечтала снять фильм о каждом хорошем человеке, но понимая, что не успеет, в последние годы надиктовывала свои воспоминания. В том числе мне, в моем журналистском архиве - записи о ее встречах и совместной работе с Валентином Распутиным, Ларисой Шепитько и Элемом Климовым, Галиной Польских и Виталием Соломиным, сотни людей, которые не чаяли в ней души, и которые делились с ней самым сокровенным, потому что знали - девочка из бедной саратовской семьи, сумевшая сделать себя сама, точно не предаст.

Среди тех, кто ей доверял, - семья Бориса Ельцина. Мало кто знает, но Галина Ивановна учила первого президента России правильно держаться перед телекамерами, давала уроки актерского мастерства.

А еще она во многом была первой - первая в истории советского кино актриса, защитившая кандидатскую, первая из творческой интеллигенции, приехавшая в Афганистан в разгар войны… Это отдельная история, в наши дни особенно нужная.

"Я была в Индии на очередных показах фильма "Женщины", как вдруг меня вызвали к нашему послу и дали телефонную трубку. Мужской голос на том конце провода объяснил, что многие артисты отказались лететь в Кабул, но на вас мы сильно рассчитываем. И я согласилась, несмотря на то, что в Москве меня ждал маленький сын", - вспоминала Галина Яцкина.

Она уже потом поняла, зачем на самом деле понадобилась актриса в Кабуле, - программа "Время" снимала сюжет, и нужна была знаменитость, которая бы улыбалась, ведь если звезда прилетела и улыбается, значит, там не так все страшно.

Но было страшно. Особенно, когда рядом с гостиницей упал снаряд и осколки осыпали ее комнату. И потом, когда дважды чуть не погибла. В первый раз бомба взорвалась за стеной аудитории, где актриса преподавала мастерство афганским студентам, Яцкину вынесло волной прямо на учеников, во второй - взрыв произошел в аэропорту, до которого ей оставалось дойти считанные метры.

Но она все равно ездила, потому что "а кто если не я", потому что воспитание такое - отец военный, в конце концов, потому что русские женщины не могут бросить в беде своих мужчин, а в Афганистане Яцкина беспрерывно давала концерты в госпиталях, в расположениях наших войск.

В десятые годы Яцкина снимала фильм о советских женщинах, прошедших Афганистан. Однажды она позвала меня поехать с ней в один из городков Калужской области - нужно было записать интервью с предполагаемой героиней картины. Часа два красивая уверенная в себе женщина рассказывала нам о своей службе в Афгане, и она рассказывала бы еще, если бы Яцкина тихим голосом не остановила ее: "Вы самозванка". Как вскоре оказалось, Галина Ивановна была права, удивительно, что до нее лжегероине верили все, даже сами афганцы, даже прожженные военкоры.

"Я сразу поняла, что она врет, но все ждала, что вдруг ей станет стыдно", - говорила на обратном пути актриса. Ведь уже так было и не раз в ее жизни, когда многим становилось стыдно, становилось не по себе перед ее безупречной совестью.

В 90-е, когда индустрия советского кино рухнула, Яцкина, не сразу поверившая в смерть титана, попыталась его спасти, снять кино, но на него нужны были деньги. Тогда Галина Ивановна подалась в коммерцию, стала челночницей, и по суровым законам рынка нарвалась на рэкетиров. Угрожать заслуженной артистке мафия не постеснялась, но и актриса не испугалась - история в итоге приключилась детективная, но те же бандиты на "стрелках" не раз приглашали Яцкину войти в их бригаду - "ваше имя и ваша отвага сделают вас миллионершей".

От сотрудничества с мафией Яцкина отказалась. А фильм все-таки профинансировала - вместе с Кареном Шахназаровым, кино называется "Катька и Шиз", это первая режиссерская работа Тиграна Кеосаяна.

Потом она все дальше уходила от художественного кино, занялась документалистикой. Как сама говорила: на смену жанра повлияло православие. Яцкина крестилась еще молодой. Эпизод, как она в снежный буран за рулем своей машины ищет в советской Москве храм - станет одним из самых драматичных в будущем фильме о Галине Ивановне, ведь должен же кто-то его снять - такие судьбы бывают одна-две на целый век.

С каждым годом вера Яцкиной крепла, все чаще она проводила время в любимом храме напротив ее дома на Мосфильмовской, ездила в Оптину пустынь - по-прежнему за рулем своей машины, а если силы оставляли ее, Галина Ивановна молилась дома. Удивительно скромной была ее вера. И сама она жила невероятно скромно для артистки, имя которой полвека не сходило с афиш и открыток.

"Мне очень помогает православие обрести внутренний покой, - признавалась актриса, - мне в жизни этого не хватало, я порой была очень горячей, торопилась, ставила высокую планку перед собой и людьми… А вера дает терпение, смирение, возможность прощать".

И еще из последних признаний:

"Разве я могу назвать себя не счастливой?! Пусть судьба была трудной, но жизнь-то я все равно прожила счастливую!".

… Из сотен рассказанных Галиной Ивановной историй всегда вспоминается ее первый приезд в Москву. Приехала она, по сути, калекой - так ее и называли врачи и родня, из-за туберкулеза кости, которым болела с детства, одна нога была тоньше другой. И вот вчерашняя школьница с очень заметным изъяном, без гроша в кармане, в стареньком мамином платьице выходит с поезда на Павелецком вокзале. Уже глубокий вечер, денег на гостиницу нет, что делать? Девушка зашла в первый попавшийся подъезд и заночевала прямо на подоконнике. А на утро - в Щукинское училище, на первый вступительный экзамен. Сдала. И снова - подъезд, подоконник, экзамен.

И ведь поступила!

…Когда монахиня принимает схиму, она меняет свое имя. Как рассказал протоирей Василий Гелеван, некогда знаменитая актриса ушла из жизни с именем Вера.