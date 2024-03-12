Умер актер из "Сумеречной зоны" и "Индианы Джонса" Мэлаки МакКорт

11 марта в родном Нью-Йорке скончался Мэлаки МакКорт, американский артист и политик ирландского происхождения.

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Мэлаки Джерард МакКорт - актер кино, театра, сериалов, "мыльных опер", сценарист, писатель, продюсер и телеведущий. В его экранном списке, стартовавшем в 1950-х, - под сотню пунктов.

МакКорт снялся в "Сумеречной зоне" 1990-х, "Тюрьме "OZ", "Миллионах Брюстера", проектах "Приключения молодого Индианы Джонса", "Жизнь на Марсе", "Путеводный свет", "Одна жизнь, чтобы жить" и "Все мои дети", в "Виде на жительство" Уира, "Собственности дьявола" с Фордом и Питтом, "Копах в глубоком запасе".

Количество эпизодов сериалов, в которых отметился актер, переваливает за пятьсот.

Причина смерти 92-летнего артиста в некрологах не указывается.