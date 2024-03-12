Звезда «Красотки» снялась в откровенном наряде в день своего 50-летия

Звезда «Красотки» Наталия Антонова снялась в откровенном наряде в день своего 50-летия. Актриса позировала в алом облегающем платье с глубоким вырезом и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Я не знаю, что впереди, но я умею верить и любить. Жизнь — миг! И раз в 50 лет можно об этом подумать», — отметила артистка.

Антонова признавалась в личном блоге, что в третью беременность «жрала за двоих» и в итоге набрала 30 килограммов. В тот момент артистка не надеялась вернуть прежнюю форму и вновь сниматься в кино, но супруг буквально заставил ее похудеть. Врач-гинеколог Николай Семенов убедил жену взять себя в руки. Звезда отмечала, что сначала слова мужа показались ей очень обидными, и она плакала, но позже благодарила его за приводящий в чувства «пинок».

Знаменитость недавно раскрыла в личном блоге правила питания, которые соблюдает уже 16 лет ради фигуры. Антонова говорила, что ест практически все и не отказывает себе даже в любимых десертах, но употребляет «сладкое» до 15:00. Актриса также давно отказалась от майонеза, белого хлеба, фастфуда, продуктов быстрого приготовления и перестала пить кофе. По словам звезды, ей стало легко соблюдать эти правила, когда она осознала пользу для организма и фигуры.