В сети оценили преображение Натали Портман после развода

В сети оценили преображение американской актрисы Натали Портман после развода с мужем, танцором балета Бенжаменом Мильпье. На соответствующие комментарии обратили внимание в Page Six.

Поклонники обратили внимание, что расставание с супругом благоприятно повлияло на внешность и стиль знаменитости.

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«У нее случилось возрождение Феникса», — так изменения во внешнем виде телезвезды описали фанаты в многочисленных публикациях.

В то же время приятельница Портман, чье имя не раскрывается, рассказала журналистам, что актриса действительно выглядит и чувствует себя прекрасно.

Натали Портман получила официальное заключение о разводе с танцором театра балета 8 марта. Процедура развода была инициирована восемь месяцев назад. Портман и Мильпье прожили в браке 11 лет. Расторжение брака случилось во Франции, где актриса и ее бывший муж живут со своими детьми.