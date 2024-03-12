Почему звезда «Афони» была прикована к постели перед смертью

Все прекрасно помнят героиню «Афони» Люду, которую часто называют пышногрудой красоткой. Сыграла ее Татьяна Распутина, которая, прославившись серией культовых работ, пропала с экранов. Где она сейчас? Жива ли? И как сложилась ее жизнь? Увы, но актриса ушла давно. Татьяна Леонидовна Распутина скончалась 1 февраля 2003-го года.

© Кадр из фильма "Афоня"

На Родине ее никто не видел, потому что долгие десятилетия взрослой сознательной жизни женщина провела в США. Еще в 90-е они вместе с мужем уехали покорять Америку. Там семейная пара выбрала в качестве постоянного места жительства городок Fort Lee. Обосновались и жили в США прекрасно, но культуру свою не забывали.

Татьяна работала на русском радио, читала стихи и разговаривала со своей публикой про искусство. В последние годы жизни её одолевала тяжелая болезнь, которая и забрала звезду советского кино. Перед уходом звезда была прикована к постели. К слову, несмотря на эпизодическую роль «Афони», российский зритель просто влюбился в персонажа Распутиной.