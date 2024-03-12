Умер актер и режиссер Перси Алдон

10 марта в Лос-Анджелесе скончался 88-летний баварский режиссер, актер, сценарист и продюсер Перси Алдон - в последнее время немецкий кинематографист жил в Калифорнии.

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Его уход в комментарии для BR24 подтвердили родные. Причина смерти не называется.

Перси Алдон родился в 1935 году в баварской глубинке, его прадед был основателем знаменитого фешенебельного берлинского отеля "Алдон".

Изучал историю театра, немецкую литературу и искусство в Мюнхенском университете, посещал занятия по пению и актерскому мастерству, на сцену впервые вышел еще студентом.

Окончив университет, начал профессиональную театральную актерскую деятельность, в 1960-х появлялся на ТВ в сериалах, десять лет работал телеведущим и ведущим на радио.

Дебютировав в 1970-м как режиссер, за карьеру снял более 150 фильмов - как документальных, так и художественных. Среди них - имевшее успех в прокате "Кафе "Багдад", "Ягода-морошка", "Янгер и Янгер".

Перси Алдон - номинант Каннского фестиваля, он трижды был назван лучшим режиссером по версии Bavarian Film Award - в 1983-м, 1987-м и 1991-м годах.