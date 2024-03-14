50-летняя британская актриса показала голую грудь на новом фото

Британская актриса и телеведущая Сара-Джейн Ханивелл показала новое откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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50-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором позирует в голубых плавках от купальника на фоне моря. На размещенном кадре видно, что Ханивелл предстала перед камерой с голой грудью.

«Да, я сейчас женщина определенного возраста, поэтому вступаю в новый клуб, где женщины старше 50 лет попадают в объектив камеры обнаженными», — подписала она пост и отметила, что в это день прошла первую в своей жизни маммографию.

Подписчики оценили смелый поступок звезды в комментариях под публикацией.

«Как всегда красивая», «Ты все еще такая эффектная», «До сих пор выглядишь потрясающе», «Фантастическая», «Очень вдохновляешь», — писали они.

В январе популярная британская телеведущая Майя Джама показала фигуру в откровенном наряде. Тогда 29-летняя знаменитость разместила снимки, на которых она позировала в кожаном платье облегающего кроя с глубоким V-образным декольте.