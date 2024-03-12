Умерла актриса из фильма «Уроки французского» Галина Яцкина

Умерла советская и российская актриса Галина Яцкина, известная зрителям по ролям в фильмах «Уроки французского», «Слово для защиты» и «Женщины». Ей было 79 лет.

О смерти актрисы сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России. Причина смерти Яцкиной не раскрывается, известно только, что она скончалась несколько дней назад.

Информации о дате прощания и месте похорон на данный момент нет.

Галина Яцкина окончила Театральное училище имени Б. Щукина и стала первой в истории советского кинематографа актрисой - кандидатом наук.

В советское время она часто появлялась на обложках иностранных журналов в качестве модели.

В последние годы жизни Галина Яцкина снимала документальные фильмы.

Ранее в Москве прошла церемония прощания с 22-летней артисткой столичного цирка Владой Морозовой, скончавшейся после выступления в минувшие выходные. Траурная панихида состоялась в отделении морга городской клинической больницы имени Пирогова.