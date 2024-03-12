Ольга Лерман не боится сравнений с императрицей

Исторический фильм «Екатерина Великая» выйдет на экраны кинотеатров в четверг, 14 марта. Роль российской императрицы в ленте исполнила Ольга Лерман. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

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— Ольга, в фильме «Екатерина Великая» вы сыграли русскую императрицу. Это не первая ваша роль в историческом проекте. Расскажите про другие образы.

— В сериале «Плевако» (лента выйдет на экраны осенью 2024 года. — «ВМ»), повествующем о жизни талантливого адвоката XIX века, я играю Марию — жену мецената Василия Демидова. Интересно то, что прототипами героев были исторические личности. Их фамилия на самом деле очень известная. В свое время у них были дома по всей Москве.

— У вас были сомнения, когда соглашались на роль? Все-таки это реальная личность, и вас могут сравнивать с оригинальным персонажем.

— Всегда сравнивают. Если об этом думать, тогда от всего надо отказываться. Мне было очень интересно. Я хотела поработать с режиссером Аней Матисон. Меня, естественно, влекла мысль, что мой партнер на съемках — Сергей Безруков. Так что нет, сомнений не было.

— Как вы считаете, насколько нравы современных женщин отличаются от характера вашей героини XVIII века?

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— Думаю, что сегодня можно встретить даму, как из XVIII века. Или же в то время, три века назад, реально было отыскать девушку сегодняшнего дня. Конечно, сейчас женщины имеют больше свободы, больше возможностей, чем тогда: могут учиться, работать. Все равно в нашей стране девушки продолжают занимать вторую позицию, но, мне кажется, все больше и больше женщин становятся свободолюбивыми.

— Когда готовились к съемкам, вам приходилось изучать историческую литературу?

— Конечно. Это неотъемлемая часть подготовки к съемкам. Необходимо было изучать первоисточник, а также все, что читали люди в то время. Помимо этого, я еще начала читать тех писателей, которыми увлекалась моя героиня. Это важно, чтобы проникать внутрь разных эпох. Обязательно нужно понимать вообще, что тревожило людей в то время.

— Есть сцены в «Плевако», которые вам тяжело дались?

— У меня довольно много эмоциональных сцен. В одной из них моя героиня уходит от мужа, что в те времена довольно серьезная и даже невозможная история. Женщины не имели права просить развода. У нас же есть некий намек на то, что Мария становится жертвой домашнего насилия со стороны мужа. Эта тема достаточно, мне кажется, тяжелая и продолжает быть актуальной сегодня.

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— Говорить о серьезных вещах с юмором — это хорошо? Или лучше сохранять серьезность?

— Мне кажется, надо в целом к жизни с юмором относиться. Иногда именно иронизирование над различными жизненными ситуациями помогает справиться с трудностями.

— Вспомните, какой самый главный актерский урок вы вынесли в студенческие годы?

— Наверное, всегда сомневаться во всем. Потому что, как только ты в чем-то железно уверен, ты не даешь себе возможности увидеть другие стороны этого вопроса. Да и в жизни тоже надо всегда сомневаться и задавать себе вопросы. И вообще пытаться по-разному со всех сторон взглянуть на возникающие вокруг ситуации, на самого себя, на свое поведение. Поэтому да, наверное, надо не унывать, искать, находить, продолжать, радоваться своему ремеслу. Оно у меня не рутинное, и нужно находить силы на игру в театре и кино, но и в то же время уделять время себе.

ДОСЬЕ

Ольга Лерман родилась 25 марта 1988 года в Баку. Впервые девочка вышла на сцену в возрасте четырех лет. После школы поступила в Бакинское театральное училище. В 2006 году переехала в Москву, надеясь поступить во МХАТ, но пошла в Щукинское училище. Начиная с третьего курса обучения играла в Московском театре сатиры.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— Расскажите, как готовитесь к съемкам?

— Начинаю с вечера.

Я знаю, что меня ждет завтра, поэтому перед съемками нужен специальный настрой. Я не из тех, кто может «запрыгнуть» в кадр сразу. Особенно трудно было в первых проектах, сейчас уже полегче. С опытом ты примерно понимаешь какие-то свои ориентиры, как играть ту или иную роль.

— Есть ли у вас увлечения, помимо театра и кино?

— Я очень люблю читать и даже собираю библиотеку — уже вторую в своей жизни.

Первую пришлось раздать в связи с переездом. Кроме того, я люблю путешествовать. А еще мне очень нравится заниматься йогой.

— Почему вы решили пойти в актерскую профессию?

— Я из актерской семьи, но всю жизнь хотела быть балериной и даже обучалась этому ремеслу. Но потом как-то стало понятно, что это не совсем мое. И я подумала, что можно поехать в Москву и попробовать себя в чем-то новом, например стать актрисой.

— Приходится ли менять манеру своей речи ради съемок в исторических фильмах?

— Если актеры будут разговаривать на том языке, на котором общались люди XIX века, сомневаюсь, что современный зритель их поймет. Мы делаем речь более литературной.

— Какие города вы бы посоветовали для путешествий по России?

— Мне кажется, обязательно надо поехать по Золотому кольцу, одному из самых популярных туристических маршрутов. Также я считаю, что отличным местом для путешествий может быть Урал.

Естественно, можно отправиться и дальше, во Владивосток.