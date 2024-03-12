Умер турецкий актер Кайхан Йылдызоглу

В родном Стамбуле скончался Кайхан Йылдызоглу, турецкий актер-ветеран с черкесскими и грузинскими корнями.

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На счету Йылдызоглу, который был творчески активен с 1960-х и практически до своих последних дней: более 150 кинокартин и огромное количество сериалов. По самым скромным подсчетам экранография артиста - это не менее 225 проектов.

Согласно сообщениям СМИ страны, актер отошел в своем доме по естественным причинам - в силу преклонного возраста. Похороны прошли 11 марта.

Кайхан Йылдызоглу родился в 1933 году в семье агронома и учительницы. Вышел в отставку из армии офицером запаса.

Экранный дебют - 1966 год: "Контрабанда", линейка "Малкочоглу" ("Чёрный корсар" и "Возвращение налётчиков"), "Таркан", "Моя медоносная пчелка", "Моя черноглазка", культовая в среде специальных эстетов лента Turist Ömer Uzay Yolu'nda - "турецкий "Стартрек".