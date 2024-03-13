Умер актер из фильма «Взломщик» и сериала «Беглец» Алексей Четвертков

В санкт-петербургском театре "Глагол" подтвердили кончину Алексея Четверткова - актер из легендарного "Взломщика" с Кинчевым и "Беглеца" скончался на 59-м году жизни.

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"Вся "глагольская" семья сегодня скорбит. Мы выражаем наши искренние соболезнование супруге Алексея Татьяне, а также его родным и близким. Лёша, нам будет тебя очень не хватать", - сказано в некрологе.

Причина смерти артиста не называется.

Алексей пришел в "Глагол" в 1982 году - и сразу стал участником его спектаклей: посвященного студенческим строительным отрядам "На кого похож слон?" (1983 год), "Альпийской баллады" (1984), инсценировки повести Кондратьева "Отпуск по ранению" (1985). В 1987 году Алексей Четвертков сыграл в поставленном по произведениям Маяковского спектакле "Во весь голос".

Художественный руководитель "Глагола" Гершов вспоминал, что у Четверткова было прозвище "Чекист" - он закончил юрфак ЛГУ, работал следователем по особо важным делам.

Четвертков, "гитарист и поэт, обаятельный остроумный парень с лихим чубчиком", попал в "Глагол" случайно - пришел вслед за девушкой. Девушка через некоторое время ушла, а Алексей остался - на сорок лет, вспоминают коллеги.