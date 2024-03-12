Голливудская актриса Шэрон Стоун раскрыла личность продюсера, который уговаривал ее переспать с коллегой по цеху — актером Уильямом Болдуином. По словам звезды, им был Роберт Эванс, а фильм, о котором идет речь, был триллер «Щепка». Об этом Стоун рассказала в подкасте Луи Теру.

Он позвал меня в офис. У него были очень низкие диваны семидесятых-восьмидесятых, так что я просто сидела на полу. Он бегал по своему офису в темных очках, объясняя мне, что он спал с Авой Гарднер, а я должна переспать с Билли Болдуином, потому что, если я пересплю с Билли Болдуином, он будет лучше играть, — поделилась актриса откровением.

По ее словам, продюсер, который раньше сам был актером, обосновывал свое требование тем, что в случае интима между актерами возникнет настоящая «химия». По мнению Эванса, это могло бы спасти картину и заставить Болдуина больше выкладываться.

Стоун призналась, что в те времена она производила впечатление напряженного человека. Кроме того, ее считали «трудной» и после ее решительного отказа лишь уверились в этом мнении.

Продюсер Роберт Эванс участвовал в создании таких знаменитых кинокартин, как «Крестный отец», «Работа по-итальянски», «Великий Гэтсби». Он ушел из жизни в 2019 году.

Ранее Шэрон Стоун рассказала, как потеряла работу в Голливуде после перенесенного в 2001 году инсульта. Исполнительница главной роли в фильме «Основной инстинкт» призналась, что из-за болезни начала забывать тексты ролей, но с ее проблемой никто не захотел считаться. Режиссеры и продюсеры перестали приглашать артистку на съемки и буквально вычеркнули из профессии.