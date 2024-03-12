Назаров озвучил свой гонорар за съемки в драме «Андрей Рублев»

Народный артист России Юрий Назаров в беседе с aif.ru признался, что за съемки в фильме «Андрей Рублев» он получил 800 рублей. По его словам, режиссеру Андрею Тарковскому удалось выбить для него высшую ставку. Один съемочный день стоил 40 рублей, что являлось самым высоким вознаграждением в те времена, уточнил он.

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Мы вдвоем с Толей Солоницыным, который играл Андрея Рублева и еще никому известен не был, не имели никакого звания на тот момент. Но Тарковский нам высшие ставки выбил. 40 рублей за съемочный день — это было самое высокое вознаграждение при советской власти, — рассказал Назаров.

Актер отработал 20 съемочных сцен и в это время посетил Владимир, Суздаль и Псков. По словам Назарова, деньги не являлись принципиальным вопросом для него во время съемок.

Я бы у него и бесплатно снялся. Этого режиссера по масштабам личности я сравниваю с другим гением — Толстым. Лев Толстой в русской литературе — это Тарковский в русском кинематографе, — добавил актер.

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