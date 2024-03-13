Актриса Настасья Самбурская вышла в свет в откровенном наряде. Знаменитость выложила фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Настасья Самбурская поддержала тренд на «голые» наряды. Актриса пришла на презентацию новой коллекции Canach в черном полупрозрачном мини-платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость дополнила его капроновыми колготками, туфлями на каблуках и маленькой сумкой. Она также надела блестящие серьги. Артистка сделала легкие локоны и макияж с угольно-черными стрелками.

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Настасья получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Актриса также снималась в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».

Артистка не раз признавалась, что следит за тем, как выглядит. В апреле прошлого года звезда раскрыла поклонникам секрет своей фигуры. Настасья Самбурская не только занималась спортом, но и сидела на строгой диете.