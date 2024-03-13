Актриса Настасья Самбурская вышла в свет в откровенном наряде. Знаменитость выложила фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
37-летняя Настасья Самбурская поддержала тренд на «голые» наряды. Актриса пришла на презентацию новой коллекции Canach в черном полупрозрачном мини-платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость дополнила его капроновыми колготками, туфлями на каблуках и маленькой сумкой. Она также надела блестящие серьги. Артистка сделала легкие локоны и макияж с угольно-черными стрелками.
Настасья получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Актриса также снималась в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».
Артистка не раз признавалась, что следит за тем, как выглядит. В апреле прошлого года звезда раскрыла поклонникам секрет своей фигуры. Настасья Самбурская не только занималась спортом, но и сидела на строгой диете.
«Мне запретили на 2 месяца сахар, дрожжи, глютен, жареное, соусы, фрукты. В основном сейчас мой рацион белок и клетчатка. Я вешу уже 58 кг (– 3), а еще даже месяц не прошел. Так что, кому нужно похудеть, это идеальная диета. Но это сложно, вчера даже заплакала», — сообщила Самбурская в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).