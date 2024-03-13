Игорь Жижикин сравнил условия работы актеров в России и Голливуде

Актер Игорь Жижикин ответил на вопрос корреспондента сайта «Страсти», где условия работы актеров лучше – в России или Голливуде. Звезда фильмов «Мажор» и «Убойная сила» заявил, что за границей «получше гримвагон».

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Наш корреспондент общался с Жижикиным на съемочной площадке новой семейной комедии «Исполняющий обязанности».

«Это смотря что мы подразумеваем, говоря «условия для актера лучше». Ну допустим, в Голливуде получше гримвагон. Там процесс подготовки может быть более плотный, но это не значит, что так лучше для актера. Для меня, например, атмосфера важна. Атмосфера на российской площадке для меня лучше, ты находишься в своей тарелке. Вокруг тебя твои люди, твои друзья, твои актеры, ты можешь общаться с кем угодно. В Голливуде я буду сидеть в вагоне, пока меня не вызовут. А здесь я выйду, можем обсудить, поболтать. Атмосфера дает тебе внутреннее состояние, с которым ты выходишь на площадку, заходишь в кадр и можешь играть с удовольствием», - поделился Жижикин.

В фильме «Исполняющий обязанности» Жижикин исполнит роль бандита Фонаря. Сюжет комедии разворачивается вокруг детского дома, территорией которого пытается завладеть крупная компания, она хочет построить на месте парк развлечений. Директор компании пытается достигнуть цели любыми способами. Бандиты, которых играют Дмитрий Хрусталев и Жижикин, усугубили положение и создали еще больше проблем.