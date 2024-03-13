Николас Кейдж: фильма «Сокровище нации 3» не существует

Николас Кейдж в недавнем интервью Screen Rant рассказал о том, что третьей части «Сокровищ нации» просто не существует. По словам актёра, работа над лентой не ведётся ни в каком виде.

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На вопрос журналиста о работе над картиной Кейдж ответил отрицательно.

Ты явно тот, кто поднимает эти темы, а они выходят наружу и затмевают всё остальное. Нет, фильма «Сокровище нации 3» не существует. Если вы хотите найти сокровище, не ищите на Disney, хорошо? Его там нет.

Вместо продолжения фильмов с Николасом Кейджем Disney выпустила шоу «Сокровище нации: На краю истории», которое закрыли буквально после выхода первого сезона. Ранее Кейдж выражал своё удивление по поводу того, что Disney не захотела снимать третью часть франшизы.