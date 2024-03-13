Издание Deadline сообщило, что Нив Кэмпбелл вернётся к роли Сидни Прескотт в «Крике 7». Ранее актриса уже выражала заинтересованность к возвращению во франшизу, но теперь это стало известно официально.

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Напомним, что Кэмпбелл снялась в пятой части «Крика», а вот летом 2022 года покинула франшизу, так как её не устроил гонорар, предложенный за шестую часть. Ранее от картины отказались две исполнительницы главных ролей — Мелисса Баррера и Дженна Ортега. Первую отстранили от съёмок из-за её высказываний на тему израильско-палестинского конфликта, а вторая не смогла договориться со студией по поводу повышения гонорара.

Режиссёром «Крика 7» станет Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика». У новой части пока нет даты выхода.