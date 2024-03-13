39-летняя Юлия Пересильд показала лицо без макияжа

Российская актриса Юлия Пересильд показала лицо без макияжа и фильтров. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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39-летнюю звезду фильма «Вызов» сфотографировал ее возлюбленный, актер Михаил Тройник. На размещенном кадре знаменитость запечатлена с распущенными волосами и без косметики на лице. Пересильд позировала перед мужчиной в черном пуховике и толстовке розового цвета.

В марте другая актриса Настасья Самбурская также продемонстрировала внешность без макияжа в день своего 37-летия. Звезда сериала «Универ» предстала на размещенных кадрах в черной блузке с белым принтом «горох». При этом она отказалась от косметики.