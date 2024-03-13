Актриса Шэрон Стоун заявила, что перестала есть после потери опеки над сыном

Было сообщено, что Шэрон Стоун столкнулась с потерей опеки над своим приемным сыном Роаном после критики судьи относительно её роли в «Основном инстинкте». Актриса, на тот момент 66-летняя, поделилась, что событие глубоко потрясло её, особенно после её развода с Филом Бронштейном, её вторым мужем, сообщает boda.

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Во время интервью в подкасте Луи Теру, Стоун объяснила, что её персонаж в фильме и особенно известная сцена со скрещиванием ног вызвала желание у людей унизить её лично. Она упомянула, что, борясь за опеку над Роаном спустя много лет, сын был вынужден отвечать на вопросы судьи о её участии в фильмах сексуального содержания.

Играя роль хладнокровного убийцы, в то время как Майкл Дуглас изобразил детектива, одержимого её персонажем, Стоун рассказала Теру о своих усилиях сохранять самоуважение и достоинство на фоне шуток и внимания к её интимным частям. Она выразила мнение, что люди упорно пытались разглядеть что-то на спорном кадре, который был четвертью кадра, что привело к унижениям её как личности за исполнение такого сильного, манипулятивного и социопатического персонажа.

Перед лицом обвинений судьи в съемке фильмов о сексе, Стоун оказалась шокирована. В конечном итоге, она оказалась в клинике Майо с диагнозом дополнительного сердцебиения из-за прекращения приема пищи. Актриса выразила недоумение относительно того, как возможно потерять ребенка из-за хорошо исполненной роли, подчеркивая глубину своего шока и сбивчивости из-за произошедшего. Было отмечено, что Шэрон Стоун была в браке с Филом Бронштейном, отцом Роана, с 1998 по 2004 год, и его возраст на момент её рассказа составлял 70 лет.